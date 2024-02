O samba no pé da mineira Gabi Martins acabou ofuscado por uma falha na fantasia dela durante o desfile da escola de samba Vila Isabel, do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (13/2). A cantora e ex-BBB acabou com os seios à mostra, o que a levou às lágrimas após passar pela Sapucaí.

Gabi, que em 2023 foi criticada pela falta de samba no pé, passou por um intensivão que a levou para uma performance incrível. Mas, durante a exibição, a parte de cima da fantasia, que era um sutiã vermelho com detalhes vazados, subiu. Com isso, os seios ficaram à mostra, sendo tapados apenas por um adesivo que tapava os mamilos.

O momento foi registrado pelas câmaras. Em entrevista ao UOL, Gabi Martins contou que percebeu o que estava acontecendo e ficou envergonhada. "Meu sutiã subiu e mostrei os peitos. Foi desesperador, mas eu sabia que tinha que continuar e dar o meu melhor para a minha escola. Tive crise de choro quando saí", disse.

A ex-BBB, no entanto, não deixou que o momento atrapalhasse a escola e fez questão de seguir até o fim da Sapucaí, tentando não pensar muito na fantasia. Enquanto sambava, Gabi tentou se proteger dos cliques, mas foi em vão.

O imprevisto, no entanto, não atrapalhou a performance da Vila Isabel, conforme avaliação da própria cantora. “Chorei, mas acho que o desfile foi incrível. É importante dizer que a Vila Isabel arrasou, acredito que temos muita chance!", acredita.

A apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro será realizada nesta quarta-feira (14/2). A leitura das notas começa às 16h e terá transmissão da TV Globo.