O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prendeu duas pessoas em flagrante no sambódromo da Marquês de Sapucaí, na noite desse domingo (11/2), por servir alimento preparado em uma cozinha improvisada dentro de um banheiro. Os autuados eram responsáveis pelo camarote “Lounge Sapucaí” e pelo buffet que atendia o local no primeiro dia de desfile do grupo especial das Escolas de Samba.

Segundo o MPRJ, a estrutura de armazenamento era imprópria. Os alimentos servidos aos convidados estavam sendo preparados dentro de um sanitário masculino junto a objetos como “meias e mochilas”. Cerca de 500 quilos de mantimentos foram descartados pela equipe de fiscalização.

O local sequer possuía refrigerador para o armazenamento dos mantimentos. A fiscalização foi realizada em parceria com a Promotoria de Justiça e agentes do instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária da Prefeitura do Rio (IVISA-Rio) e da Polícia Civil.

De acordo com a promotoria, o camarote infringiu o artigo 7 da Lei 8.137/1990, que trata de crime contra as relações de consumo. O camarote não foi fechado porque apresentava condições adequadas de segurança, apenas os alimentos foram apreendidos e descartados.

Em nota, a Liga independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), afirmou que o buffet não tinha autorização da entidade para instalar e operar uma cozinha na Marquês de Sapucaí. A Lisa também informou que o camarote “Lounge Carioca”, o principal espaço oferecido pelo grupo, está operando plenamente dentro das regulamentações estabelecidas.