Mega-Sena 2937 acumula e vai a R$ 55 milhões; 6 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2937 sorteadas nesta quinta-feira (6/11). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 55 milhões no próximo sorteio, no sábado (8/11).

A Mega-Sena 2937 teve as seguintes dezenas sorteadas: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52 . Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 68 ganhadores da quina da Mega-Sena 2937 tem 6 mineiros.

As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2937 foram de Governador Valadares, João Pinheiro, Lavras, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia.

As apostas de Sete Lagoas e Uberaba foram de bolões, as outra foram apostas simples. No caso de Sete Lagoas, o bolão teve apostou 6 dezenas e tem 8 cotas - cada cotista vai receber pouco mais de R$ 4 mil. Já o jogo de Uberaba teve 7 números e oito cotistas - cada integrante vai receber cerca de R$ 8 mil. As apostas simples de Valadares, João Pinheiro Lavras e Uberlândia levam R$32.512,40 cada uma.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.