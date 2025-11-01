Mega-Sena 2935 e outras loterias: confira os números sorteados (1º/11)

A Caixa sorteou neste sábado (1º/11) os concursos da Mega-Sena 2935, Lotofácil 3528, Quina 6868, Timemania 2315, Dia de Sorte 1136 e +Milionária 299.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (1º/11)

Mega-Sena 2935 - R$ 33,85 milhões



O participante tem que acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 09 - 18 - 28 - 34 - 38 - 57

Premiação

6 acertos: não houve ganhador

5 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 48.378,50

4 acertos: 3.341 apostas ganhadoras, R$ 1.074,08

Próximo sorteio: R$ 41 milhões (4/11)

Lotofácil 3528 - R$ 1,8 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.846.822,03

14 acertos: 149 apostas ganhadoras, R$ 2.598,91

13 acertos: 6459 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 93255 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 511413 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Uma aposta de Recife (PE) leva o prêmio principal.

Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (3/11)

Quina 6868 - R$ 36 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 10 - 17 - 26 - 33 - 38

Premiação



5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 18.022.079,27

4 acertos: 204 apostas ganhadoras, R$ 5.037,46

3 acertos: 13.791 apostas ganhadoras, R$ 70,96

2 acertos: 269.353 apostas ganhadoras, R$ 3,63

Duas apostas dividem o prêmio principal: uma de Santo Antônio de Jesus (BA) e uma de Brasília (DF)

Próximo sorteio: R$ 600 mil (3/11)

Timemania 2315 - R$ 42,5 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 03 - 12 - 41 - 49 - 54 - 66 - 78

Time do Coração: 18 (Brasil-RS)

Premiação

7 acertos: não houve ganhador

6 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 45.703,97

5 acertos: 381 apostas ganhadoras, R$ 1.370,94

4 acertos: 6.468 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 59.845 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 14.921 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 43,5 milhões (4/11)

Dia de Sorte 1136 - R$ 800 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 05 - 06 - 17 - 19 - 24 - 25 - 30

Mês da sorte: 09 (setembro)

Premiação

7 acertos: não houve ganhador

6 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 1.943,23

5 acertos: 1.751 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 23.032 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 78.105 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 1,1 milhão (4/11)

+Milionária 299 - R$ 10 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 14 - 20 - 24 - 25 - 35 - 39



Trevos da sorte: 2 - 3

Premiação

6 acertos + 2 trevos: não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 13 apostas ganhadoras, R$ 20.578,57

4 acertos + 2 trevos: 35 apostas ganhadoras, R$ 1.763,88

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 497 apostas ganhadoras, R$ 177,45

3 acertos + 2 trevos: 713 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 6568 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 6356 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 58080 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 10 milhões (5/11)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.