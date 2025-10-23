Mega-Sena 2931 acumula e vai a R$ 95 milhões; 13 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2931, sorteadas nesta quinta-feira (23/10). Com isso, o prêmio acumulou novamente, e a estimativa é que alcance R$ 95 milhões no próximo sorteio, que acontece no sábado (25/10).

As dezenas sorteadas na Mega-Sena 2931 foram: 04 - 19 - 23 - 36 - 47 - 52.

Cento e trinta e oito apostas ganhadoras acertaram cinco dezenas, entre elas 13 apostas de Minas Gerais, provenientes das cidades de Belo Horizonte (2), Carneirinho (1), Contagem (1), Curvelo (1), Governador Valadares (1), Itamogi (1), Juiz de Fora (1), Montes Claros (1), Nova Modica (1), Passos (1), São Domingos do Prata (1) e Uberlândia (1). Cada ganhador recebeu R$ 22.307,65. Todas as apostas foram simples, exceto a de Nova Modica, que foi realizada por meio de um bolão.

Outros 6.897 jogos vencedores acertaram quatro números; cada um deles leva R$ 735,73.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.