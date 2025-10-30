Assine
Mega-Sena 2934 acumula e vai a R$ 34 milhões; 3 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 5 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

Repórter
30/10/2025 20:58

Mega acumula e pode pagar R$ 7 milhões no próximo sorteio
Mega-Sena vai sortear hoje prêmio estimado em R$ 34 milhões no sábado (1°/11) crédito: EBC

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2934 sorteadas nesta quinta-feira (30/10). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 34 milhões no próximo sorteio, no sábado (1°/11). 

A Mega-Sena 2934 teve as seguintes dezenas sorteadas: 09 - 17 - 23 - 26 - 33 - 59 . Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 5 ganhadores da quina da Mega-Sena 2934 tem 3 mineiros.  As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2925 foram de Barbacena, Belo Horizonte e Ibirité. As apostas de Barbacena e Ibirité foram simples, de seis dezenas, e faturaram R$ 37.328,03.

A aposta de BH foi um bolão, de 10 cotas, e com 7 números apostados. Os sortudos levam R$ 74.656,00 - cerca de pouco mais de R$ 7,4 mil para cada cotista.


Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

