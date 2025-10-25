Mega-Sena 2932 e outras loterias: confira os números sorteados (25/10)

A Caixa sorteia neste sábado (25/10) os concursos da Mega-Sena 2932, Lotofácil 3522, Quina 6862, Timemania 2312, Dia de Sorte 1133 e +Milionária 297.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (25/10)

Mega-Sena 2932 - R$ 95 milhões



O participante tem que acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 04 - 13 - 25 - 36 - 40 - 53

Premiação

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 96.166.949,14

5 acertos: 144 apostas ganhadoras, R$ 27.798,30

4 acertos: 6.869 apostas ganhadoras, R$ 960,58

Próximo sorteio: R$ 3,5 milhões (28/10)

Lotofácil 3522 - R$ 1,8 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 20 - 22 - 24

Premiação

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 484.787,34 (Campina Grande-PB; Osório-RS e São Caetano do Sul-SP)

14 acertos: 441 apostas ganhadoras, R$ 987,84

13 acertos: 11716 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 116006 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 561197 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (27/10)

Quina 6862 - R$ 17,5 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 11 - 39 - 51 - 62 - 68

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 58 apostas ganhadoras, R$ 11.567,99

3 acertos: 4.207 apostas ganhadoras, R$ 151,88

2 acertos: 112.829 apostas ganhadoras, R$ 5,66

Próximo sorteio: R$ 19 milhões (27/10)

Timemania 2312 - R$ 39 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 05 - 06 - 10 - 21 - 59 - 65 - 74

Time do Coração: Brasil/RS

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 61.962,49

5 acertos: 304 apostas ganhadoras, R$ 1.455,88

4 acertos: 5.750 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 53.857 apostas ganhadoras, R$ 3,50



Time do Coração: 13.024 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 40 milhões (28/10)

Dia de Sorte 1133 - R$ 200 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 04 - 08 - 10 - 12 - 20 - 21 - 26

Mês da sorte: Abril

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 3.936,77

5 acertos: 1.185 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 14.639 apostas ganhadoras, R$ 5,00



Mês da Sorte: 49.201 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 400 mil (28/10)

+Milionária 297 - R$ 10 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 01 - 08 - 10 - 37 - 40 - 45



Trevos da sorte: 2 e 6

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 4 apostas ganhadoras, R$ 71.402,50

4 acertos + 2 trevos: 44 apostas ganhadoras, R$ 2.139,93

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 511 apostas ganhadoras, R$ 184,26

3 acertos + 2 trevos: 778 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 6801 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 7213 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 56121 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 10 milhões (29/10)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.