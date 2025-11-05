Lotofácil 3531, Quina 6871 e outras loterias: números sorteados (5/11)

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (5/11) os concursos da Lotofácil 3531, Quina 6871, Lotomania 2845, Dupla Sena 2882, Super Sete 768 e +Milionária 300.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.

Loterias desta quarta-feira (5/11)



Lotofácil 3531 - R$ 10,5 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22

Cinco apostas, de Uberlândia/MG, Colatina/ES, Ouro Preto do Oeste/RO, Timbó/SC e Campinas/SP, acertaram as 15 dezenas e cada uma vai receber pouco mais de R$ 2 milhões.

Premiação

15 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 2.064.988,82

14 acertos: 883 apostas ganhadoras, R$ 1.463,73

13 acertos: 26.343 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 283.620 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 1.432.955 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (6/11)

Quina 6871 - R$ 2,2 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 07 - 21 - 31 - 44 - 45

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 5.644,68

3 acertos: 3.541 apostas ganhadoras, R$ 92,60

2 acertos: 81.452 apostas ganhadoras, R$ 4,02

Próximo sorteio: R$ 3 milhões (6/11)

Lotomania 2845 - R$ 650 mil



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser acertados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 16 - 21 - 30 - 31 - 37 - 39 - 44 - 53 - 54 - 58 - 68 - 69 - 73 - 75 - 81 - 83 - 85 - 86 - 90 - 96

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 165.084,65

18 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 3.821,40

17 acertos: 277 apostas ganhadoras, R$ 372,48

16 acertos: 1.903 apostas ganhadoras, R$ 54,21

15 acertos: 8.311 apostas ganhadoras, R$ 12,41

0 acerto: Não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 1,2 milhão (7/11)

Dupla Sena 2882 - R$ 700 mil



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 01 - 03 - 31 - 42 - 48 - 49

2º sorteio: 15 - 18 - 21 - 26 - 35 - 40

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 9 apostas ganhadoras R$ 4.337,67

4 acertos: 306 apostas ganhadoras R$ 145,80

3 acertos: 6.060 apostas ganhadoras R$ 3,68

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 5 apostas ganhadoras R$ 7.027,03

4 acertos: 260 apostas ganhadoras R$ 171,60

3 acertos: 5.608 apostas ganhadoras R$ 3,97

Próximo sorteio: R$ 800 mil (7/11)

Super Sete 768 - R$ 3,7 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 5

Coluna 3: 8

Coluna 4: 0

Coluna 5: 2

Coluna 6: 5

Coluna 7: 9

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 19.619,27

5 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 1.648,67

4 acertos: 691 apostas ganhadoras, R$ 81,12

3 acertos: 6.974 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 4 milhões (7/11)

+Milionária 300 - R$ 10 milhões



O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.

Confira as dezenas: 09 - 10 - 18 - 19 - 20 - 38

Trevos da sorte: 1 - 4

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, R$ 160.423,90

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 23 apostas ganhadoras, R$ 3.099,98

4 acertos + 2 trevos: 53 apostas ganhadoras, R$ 1.441,36

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 973 apostas ganhadoras, R$ 78,51

3 acertos + 2 trevos: 854 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 7.921 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 6.438 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 54.043 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 10 milhões (8/11)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.