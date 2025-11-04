Mega-Sena 2936 e outras loterias: veja os números sorteados (4/11)

A Caixa sorteou nesta terça-feira (4/11) os concursos da Mega-Sena 2936, Lotofácil 3530, Quina 6870, Timemania 2316 e Dia de Sorte 1137.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias desta terça-feira (4/11)



Mega-Sena 2936 - R$ 41 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 04 - 07 - 09 - 15 - 29 - 32

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 34.125,04

4 acertos: 5.298 apostas ganhadoras, R$ 647,65

Próximo sorteio: R$ 48 milhões (6/11)

Lotofácil 3530 - R$ 5 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 349 apostas ganhadoras, R$ 2.409,09

13 acertos: 14.907 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 189.509 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 1.001.153 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 10,5 milhões (5/11)

Quina 6870 - R$ 1,3 milhão

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 18 - 19 - 20 - 42 - 46

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 7.939,30

3 acertos: 3.818 apostas ganhadoras, R$ 77,23

2 acertos: 73.872 apostas ganhadoras, R$ 3,99

Próximo sorteio: R$ 2,2 milhões (5/11)

Timemania 2316 - R$ 43,5 milhões

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 24 - 25 - 28 - 42 - 58 - 73 - 78

Time do Coração: 02 (ALTOS/PI)

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 91.215,96

5 acertos: 339 apostas ganhadoras, R$ 1.537,56

4 acertos: 6.264 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 60.132 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 18.642 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 44 milhões (6/11)



Dia de Sorte 1137 - R$ 1,1 milhão

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 07 - 12 - 13 - 14 - 20 - 22 - 26

Mês da Sorte: 04 (ABRIL)

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 2.458,22

5 acertos: 2.225 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 25.648 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 81.178 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 1,5 milhão (6/11)

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.