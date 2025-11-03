Lotofácil 3529, Quina 6869 e outras loterias: números sorteados (3/11)

A Caixa sorteou nesta segunda-feira (3/11), a partir das 21h, os concursos da Lotofácil 3529, Quina 6869, Lotomania 2844, Dupla Sena 2881 e Super Sete 767.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualizou todos os resultados em tempo real.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Confira as loterias desta segunda-feira (3/11)

Lotofácil 3529 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24



Premiação



15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 862.502,19

14 acertos: 212 apostas ganhadoras, R$ 1.706,11

13 acertos: 7639 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 102052 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 500708 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Uma aposta de Salvador (BA) e outra de São Paulo )SP) dividem o prêmio principal.

Próximo sorteio: R$ 5 milhões (4/11)

Quina 6869 - R$ 600 mil

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 29 - 38 - 59 - 64 - 65



Premiação



5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 11.206,92

3 acertos: 1.671 apostas ganhadoras, R$ 159,68

2 acertos: 44.696 apostas ganhadoras, R$ 5,96

Próximo sorteio: R$ 1,3 milhão (4/11)

Lotomania 2844 - R$ 8,5 milhões



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 05 - 14 - 16 - 26 - 31 - 32 - 34 - 49 - 51 - 54 - 61 - 66 - 70 - 77 - 91 - 95 - 96 - 97

Premiação



20 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 8.329.946,62

19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 64.424,18

18 acertos: 80 apostas ganhadoras, R$ 2.516,57

17 acertos: 600 apostas ganhadoras, R$ 335,54

16 acertos: 3.842 apostas ganhadoras, R$ 52,40

15 acertos: 16.843 apostas ganhadoras, R$ 11,95

0 acertos: Não houve acertador

Uma aposta de Mandirituba (PR) levou o prêmio principal

Próximo sorteio: R$ 650 mil (5/11)

Dupla Sena 2881 - R$ 450 mil

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas:

1º sorteio: 13 - 14 - 20 - 25 - 36 - 43

2º sorteio: 03 - 21 - 25 - 34 - 36 - 40

Premiação



Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 20.574,54

4 acertos: 340 apostas ganhadoras, R$ 138,31

3 acertos: 7.667 apostas ganhadoras, R$ 3,06

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 12.344,72

4 acertos: 277 apostas ganhadoras, R$ 169,77

3 acertos: 6.308 apostas ganhadoras, R$ 3,72

Próximo sorteio: R$ 700 mil (5/11)

Super Sete 767 - R$ 3,6 milhões

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.



Confira as dezenas

Coluna 1: 0

Coluna 2: 7

Coluna 3: 6

Coluna 4: 2

Coluna 5: 0

Coluna 6: 0

Coluna 7: 6

Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 14.847,19

5 acertos: 62 apostas ganhadoras, R$ 1.026,30

4 acertos: 1.002 apostas ganhadoras, R$ 63,50

3 acertos: 8.409 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 3,7 milhões (5/11)



Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.