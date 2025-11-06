Mega-Sena 2937 e outras loterias: confira os números sorteados (6/11)

A Caixa sorteia nesta quinta-feira (6/11) os concursos Mega-Sena 2937, Quina 6872, Lotofácil 3532, Timemania 2317 e Dia de Sorte 1138.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Confira as loterias desta quinta-feira (6/11)

Mega-Sena 2937 - R$ 48 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 12 - 17 - 26 - 34 - 44 - 52

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 68 apostas ganhadoras, R$ 32.512,40

4 acertos: 4.467 apostas ganhadoras, R$ 815,81

Próximo sorteio: R$ 55 milhões (8/11)

Lotofácil 3532 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 23 - 25



Premiação

15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 398.110,55 (Santa Rita-PB, Nossa Senhora das Dores-SE, Santos-SP e São Paulo-SP)

14 acertos: 196 apostas ganhadoras, R$ 1.703,57

13 acertos: 7782 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 116828 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 545310 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (7/11)

Quina 6872 - R$ 3 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 03 - 06 - 26 - 37 - 44



Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 6.969,02

3 acertos: 4.406 apostas ganhadoras, R$ 81,34

2 acertos: 95.625 apostas ganhadoras, R$ 3,74

Próximo sorteio: R$ 4 milhões (7/11)

Timemania 2317 - R$ 44 milhões

Na Timemania, o participante deve escolher dez números de 01 a 80 e torcer para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o "Time do Coração".

Confira as dezenas: 04 - 06 - 38 - 41 - 51 - 66 - 68



Time do Coração: Brasiliense-DF

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 123.372,59

5 acertos: 262 apostas ganhadoras, R$ 2.018,09

4 acertos: 5.467 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 56.082 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 14.978 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 45 milhões (8/11)

Dia de Sorte 1138 - R$ 1,5 milhão

O jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas.

Confira as dezenas: 09 - 10 - 16 - 21 - 26 - 27 - 31

Mês da Sorte: Março

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 2.531,86

5 acertos: 1.837 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 25.132 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte:

84.966 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 2 milhões (8/11)

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.