Lotofácil 3527, Quina 6867 e outras loterias: números sorteados (31/10)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (31/10) os concursos Lotofácil 3527, Quina 6867, Lotomania 2843, Dupla Sena 2880 e Super Sete 766.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.

Confira as loterias desta sexta-feira (31/10)

Lotofácil 3527 - R$ 5 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24

Premiação



15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.095.333,50 (Jequié-BA e São Paulo-SP)

14 acertos: 470 apostas ganhadoras, R$ 1.810,00

13 acertos: 14224 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 165756 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 858535 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (1º/11)



Quina 6867 - R$ 34 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 05 - 04 - 18 - 19 - 56

Premiação



5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 269 apostas ganhadoras, R$ 3.606,85

3 acertos: 14.568 apostas ganhadoras, R$ 63,42

2 acertos: 286.336 apostas ganhadoras, R$ 3,22

Próximo sorteio: R$ 37 milhões (1º/11)



Lotomania 2843 - R$ 7,5 milhões



São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 05 - 19 - 24 - 27 - 30 - 38 - 43 - 47 - 52 - 54 - 57 - 61 - 62 - 73 - 74 - 85 - 92 - 94 - 96





Premiação



20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 279.276,83

18 acertos: 100 apostas ganhadoras, R$ 1.745,48

17 acertos: 712 apostas ganhadoras, R$ 245,15

16 acertos: 4208 apostas ganhadoras, R$ 41,48

15 acertos: 17293 apostas ganhadoras, R$ 10,09

0 acertos: Não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 8,5 milhões (3/11)

Dupla Sena 2880 - R$ 300 mil



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

1° sorteio: 11 - 15 - 26 - 32 - 44 - 45



2° sorteio: 11 - 17 - 26 - 32 - 38 - 43

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 4 apostas ganhadoras R$ 9.298,90

4 acertos: 301 apostas ganhadoras R$ 141,22

3 acertos: 6.328 apostas ganhadoras R$ 3,35

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 5 apostas ganhadoras R$ 6.695,20

4 acertos: 341 apostas ganhadoras R$ 124,66

3 acertos: 6.174 apostas ganhadoras R$ 3,44

Próximo sorteio:

Super Sete 766 - R$ 3,5 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 1

Coluna 3: 0

Coluna 4: 7

Coluna 5: 0

Coluna 6: 4

Coluna 7: 7

Premiação



7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 11.597,36

5 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.035,47

4 acertos: 759 apostas ganhadoras, R$ 65,48

3 acertos: 6.893 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 3,6 milhões (3/11)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.