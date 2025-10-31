Lotofácil 3527, Quina 6867 e outras loterias: números sorteados (31/10)
Caixa sorteou concursos da Lotomania 2843, Dupla Sena 2880 e Super Sete 766 nesta sexta-feira (31/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo
A Caixa sorteou nesta sexta-feira (31/10) os concursos Lotofácil 3527, Quina 6867, Lotomania 2843, Dupla Sena 2880 e Super Sete 766.
O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.
Confira as loterias desta sexta-feira (31/10)
Lotofácil 3527 - R$ 5 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24
Premiação
15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.095.333,50 (Jequié-BA e São Paulo-SP)
14 acertos: 470 apostas ganhadoras, R$ 1.810,00
13 acertos: 14224 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 165756 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 858535 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (1º/11)
Quina 6867 - R$ 34 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira os números: 05 - 04 - 18 - 19 - 56
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 269 apostas ganhadoras, R$ 3.606,85
3 acertos: 14.568 apostas ganhadoras, R$ 63,42
2 acertos: 286.336 apostas ganhadoras, R$ 3,22
Próximo sorteio: R$ 37 milhões (1º/11)
Lotomania 2843 - R$ 7,5 milhões
São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas: 01 - 05 - 19 - 24 - 27 - 30 - 38 - 43 - 47 - 52 - 54 - 57 - 61 - 62 - 73 - 74 - 85 - 92 - 94 - 96
Premiação
20 acertos: Não houve acertador
19 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 279.276,83
18 acertos: 100 apostas ganhadoras, R$ 1.745,48
17 acertos: 712 apostas ganhadoras, R$ 245,15
16 acertos: 4208 apostas ganhadoras, R$ 41,48
15 acertos: 17293 apostas ganhadoras, R$ 10,09
0 acertos: Não houve acertador
Próximo sorteio: R$ 8,5 milhões (3/11)
Dupla Sena 2880 - R$ 300 mil
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
1° sorteio: 11 - 15 - 26 - 32 - 44 - 45
2° sorteio: 11 - 17 - 26 - 32 - 38 - 43
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 4 apostas ganhadoras R$ 9.298,90
4 acertos: 301 apostas ganhadoras R$ 141,22
3 acertos: 6.328 apostas ganhadoras R$ 3,35
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 5 apostas ganhadoras R$ 6.695,20
4 acertos: 341 apostas ganhadoras R$ 124,66
3 acertos: 6.174 apostas ganhadoras R$ 3,44
Próximo sorteio:
Super Sete 766 - R$ 3,5 milhões
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira as dezenas:
Coluna 1: 0
Coluna 2: 1
Coluna 3: 0
Coluna 4: 7
Coluna 5: 0
Coluna 6: 4
Coluna 7: 7
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 11.597,36
5 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.035,47
4 acertos: 759 apostas ganhadoras, R$ 65,48
3 acertos: 6.893 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Próximo sorteio: R$ 3,6 milhões (3/11)
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.