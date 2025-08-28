Mega-Sena 2907 acumula e vai a R$ 8 milhões; 3 mineiros acertam a quina
Neste concurso, 22 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados
Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2907 sorteadas nesta quinta-feira (28/8). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 8 milhões no próximo sorteio, no sábado (28/8).
A Mega-Sena 2907 teve as seguintes dezenas sorteadas: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.
Entre os 22 ganhadores da quina da Mega-Sena 2907 três são mineiros. Os ganhadores são de Belo Horizonte, Curvelo e Rio Acima. Todas as apostas foram simples, de 6 dezenas. Só o jogo de Cuvelo foi feito em uma lotérica; as outras foram feitas pela internet. Cada aposta faturou R$ 49.173,21.
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.