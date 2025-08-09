Transplantes do Faustão: ‘Nada de irregular. Respeite o SUS’, diz Padilha

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O ministro da Saúde do governo federal, Alexandre Padilha (PT-SP), publicou um vídeo em suas redes sociais no qual desmente que o apresentador Fausto Silva, de 75 anos, tenha sido submetido aos recentes transplantes de forma irregular.

"Chama o VAR. Não tem nada de irregular no transplante que o Faustão está fazendo. Ele fez um transplante porque já estava na fila de espera de urgência. Casos como o dele são realizados mais rápido por causa disso. Inclusive, alguns deles são realizados em até 48 horas. Não tem nada de irregular com o que está acontecendo com o Faustão. Respeite o SUS, respeite o Faustão e respeite os profissionais de saúde", disse.

A declaração do ministro foi uma resposta à publicação do vereador paulista Rubinho Nunes (União Brasil). "Faustão realizou transplantes de fígado e rim. Com esses, já são quatro. Só eu estou achando isso esquisito?", escreveu Nunes.

O apresentador está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde 21 de maio. Ele deu entrada na unidade de saúde em decorrência de uma infecção bacteriana aguda com sepse.

No dia 6 de agosto, o apresentador passou por transplante de fígado. No dia seguinte, Faustão foi submetido a um retransplante renal — este último já planejado há um ano. O apresentador passou por um transplante de rim em 2024, mas teve complicações e precisou fazer hemodiálise.

De acordo com a equipe médica, ambos os procedimentos ocorreram após a Central de Transplantes do Estado de São Paulo acionar o hospital e confirmar a compatibilidade de órgãos provenientes de um único doador.

Em agosto de 2023, Faustão realizou um transplante de coração, sendo submetido ao processo em decorrência de um grave quadro de insuficiência cardíaca.

Seis meses depois do transplante cardíaco, o apresentador também necessitou do primeiro transplante de rim, procedimento realizado em fevereiro de 2024. Na ocasião, a família informou que ele foi transplantado do órgão em decorrência do agravamento de uma doença renal crônica.

Em 2023, quando passou pelo transplante de coração, internautas questionaram a rapidez com que o procedimento foi feito. Embora exista uma fila, também é considerada a gravidade do quadro clínico em que se encontra o paciente. Nesse sentido, a indicação de priorização é de competência médica, que aciona a Central de Transplantes com documentos que comprovem a urgência.

O apresentador está fora da TV desde maio de 2023. A última atração comandada por ele foi o “Faustão na Band”.

