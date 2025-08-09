Mega-Sena 2899 acumula e vai a R$ 40 milhões; 3 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2899 sorteadas neste sábado (9/8). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 40 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (12/8).

A Mega-Sena 2899 teve as seguintes dezenas sorteadas: 10 - 22 - 28 - 42 - 44 - 51. Veja as outras loterias sorteadas neste sábado.

Três apostas de Minas acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2899, duas de Uberlândia e uma de Itajubá. As três apostas foram simples e cada uma vai receber R$ 32.574,43.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.