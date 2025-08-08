Assine
Entenda o quadro de saúde de Faustão, que precisou passar por mais dois transplantes

Flipar
  • No dia 6 de agosto, ele teve que se submeter a um transplante de fígado, e no dia 7, a um retransplante renal.
  • Ambos os procedimentos foram planejados há um ano e realizados após a confirmação de compatibilidade com órgãos de um único doador.
  • Os transplantes foram realizados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
  • Com a saúde delicada, Faustão já havia passado por um transplante de coração em 2023 e um de rim em 2024.
  • Em razão da cirurgia, o filho de Fausto, João Silva, cancelou uma festa que reuniria diversas celebridades como Neymar e Ana Maria Braga.
  • Apesar dos transplantes, Faustão ainda precisa realizar sessões de hemodiálise regularmente. Ele enfrenta problemas de saúde há anos, incluindo diabetes e cardiopatia.
  • Considerado um dos grandes ícones da TV brasileira, Faustão comandou seu programa nas tardes de domingo da Globo por 32 anos. Relembre sua trajetória!
  • Fausto Silva nasceu em Porto Ferreira, no interior de São Paulo, em 2 de maio de 1950.
  • Ele iniciou sua carreira no rÃ¡dio ainda jovem, passando por emissoras de Campinas e de SÃ£o Paulo, nas quais se destacou pelo estilo irreverente e pela habilidade em improvisar.
  • A transição para a televisão aconteceu em 1984, quando estreou o programa "Perdidos na Noite", na TV Gazeta.
  • A atração, que depois foi exibida na RecordTV e na TV Band, se tornou um grande sucesso e foi a porta de entrada para a Rede Globo.
  • Em 1989, Faustão foi contratado para comandar o "Domingão do Faustão", programa que marcaria sua carreira para sempre.
  • O programa, exibido por mais de três décadas, tornou-se um marco da TV brasileira, reunindo entrevistas, musicais, competições, quadros de humor, concursos de dança e apresentações de talentos de diferentes áreas.
  • Faustão se tornou conhecido por seus bordões famosos, como “Ô loco, meu!” e “Quem sabe faz ao vivo!”, além de sua postura direta e informal, responsável por momentos icônicos no ar.
  • Além disso, também ficou conhecido como um grande incentivador do humor e da música, revelando talentos e abrindo espaço para artistas consagrados e novos.
  • Em um dos momentos mais emblemáticos da TV brasileira, em 2003 Faustão e Gugu Liberato — que na época rivalizava em audiência no mesmo horário — dividiram tela ao vivo para uma ação comercial.
  • Após deixar a Globo em 2021, Faustão assinou contrato com a Band, onde apresentou o programa diário "Faustão na Band" entre janeiro de 2022 e maio de 2023.
  • Apesar do investimento e da presença de seu filho João Guilherme como coapresentador, a atração não alcançou os mesmos índices de audiência de sua fase na Globo, e o programa acabou cancelado.
  • Na vida pessoal, Faustão foi casado por dez anos com a artista plástica Magda Colares, com quem teve uma filha. Desde 2002, é casado com a jornalista Luciana Cardoso, com quem teve mais dois filhos.
