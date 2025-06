Caveira 153, do Bope, é morto a tiros em briga de trânsito

Um sargento do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) do Rio de Janeiro foi morto em uma discussão de trânsito na noite de sábado (7), na Estrada da Cancela Preta, em Bangu, na Zona Oeste. Otávio de Almeida Justa, conhecido como Caveira 153, estava de folga quando se envolveu na confusão com outro motorista e acabou baleado.

Justa foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, onde morreu. O responsável pelos disparos fugiu e ainda não foi encontrado.

Quem era o sargento e qual foi a reação do Bope?

Em nota divulgada em redes sociais, o Bope lamentou a perda do policial veterano. Otávio fazia parte do batalhão desde 2005 e era considerado um exemplo de dedicação e coragem pelos colegas.

“É com enorme pesar que a família BOPE lamenta o falecimento do 1º sargento Justa. O Caveira 153 estava no Bope desde 2005 e escreveu uma grande história no Batalhão”, diz o comunicado oficial.

A mensagem ainda destaca o legado deixado por Justa: “Hoje, nosso amigo se foi e deixa um enorme legado para todos que tiveram a oportunidade de conviver com sua garra e determinação. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.”

O que se sabe sobre a investigação do caso?

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está à frente das investigações e conta com o apoio da Polícia Militar para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o autor do assassinato. Até o momento, ainda não há informações sobre o local e o horário do velório e sepultamento do sargento.