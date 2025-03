Freira rouba a cena e pega buquê de noiva em casamento; veja

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

É tradição. Após um casamento, a noiva joga o buquê para trás e, quem conseguir pegar, será a próxima a “desencalhar”. Na porta de uma igreja, um grupo de solteiras tentava a sorte para apanhar as flores, mas o inesperado aconteceu.

Ao jogar o buquê para trás, a noiva acabou colocando as flores nas mãos de uma freira, que acompanhava a cerimônia, deixando todas as solteiras interessadas com as mãos abanando. O mais inesperado é que a religiosa estava dentro da igreja conversando, enquanto as pretendentes esperavam o buquê do lado de fora.

A irmã reage com bom humor e aparece rindo após pegar as flores. Conhecidas por muitas pessoas como “noivas de Jesus”, as freiras geralmente fazem votos de celibato e castidade, o que faz a cena ainda mais divertida.

O momento foi registrado em vídeo pelo professor Jeus Austin e teria acontecido no município de Imperatriz, no Maranhão, em julho do ano passado. A freira e a noiva não foram identificadas.

As imagens logo viralizaram nas redes sociais, com comentários divertidos. “Gente!!! É Deus dando um sinal”, escreveu um perfil. “Isso dá uma ótima comédia romântica”, disse outro.

“Que fofa, meu Deus! Vai renovar os votos com Cristo”, supôs um terceiro. “Jesus sendo o último romântico”, brincou mais um. De acordo com a tradição católica, as freiras não são casadas com Deus, mas assumem um compromisso com a religião.