Mulher se agarra a para-brisa de carro para impedir marido de levar a filha

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher de 29 anos se jogou no para-brisa de um carro para impedir que o marido saísse com a filha sem consentimento. O casal havia brigado por ciúmes momentos antes. O caso foi registrado em Lucas do Rio Verde (MT).

Nas redes sociais, circula um vídeo do momento em que ela se pendura no capô do carro. A mulher tenta chutar o marido, que acelera o carro e percorre alguns metros com ela sobre o veículo. O homem fugiu.

No fim, ela conseguiu pegar a filha e fugir do local. De acordo com o portal G1, a Polícia Militar foi chamada para uma denúncia de agressão. “A própria vítima relatou que à noite entrou em discussão com o marido dela, que deu um soco no rosto da vítima, pegou a filha do casal e disse que sairia sem rumo", disse o capitão da PM Cleyton Peixoto.

Ainda segundo o portal, a vítima contou que saiu para almoçar na casa da mãe e, ao retornar, discutiu com o esposo por ciúmes. Ela diz ter sido agredida com um soco no rosto.

No entanto, a mulher não registrou queixa contra o marido. "Todo casal briga, e eu que estava errada, na verdade, porque cheguei em casa bêbada e comecei a brigar, mas meu marido nunca foi de me agredir, nunca me bateu, graças a Deus. Quem errou fui eu mesma, mas a gente já se entendeu e estou muito bem", declarou.

Mesmo sem a vítima prestar queixa, foi registrado um boletim de ocorrência contra o homem por violência doméstica e injúria. Ele está sendo investigado pela Polícia Civil.