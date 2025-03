Chuva derruba árvore de mais de 200 anos em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante o temporal que atingiu São Paulo na tarde desta quarta-feira (12/3), deixando ao menos uma morte, 176 mil clientes sem energia e caos no trânsito, a cidade também perdeu um chichá (Sterculia chicha) com mais de 200 anos.

Nativa da mata atlântica, a árvore de 30 metros de altura tombou em meio a uma chuva com ventos na casa dos 61,6 km/h, conforme registro na Sé às 17h10.

As raízes em formato de tábua eram usadas por indígenas que viviam no território como uma espécie de tambor, nas quais eles batiam para se comunicar.

Solitária, ao menos no local, a árvore era uma das que já haviam ultrapassado os cem anos na capital paulista. Integravam o grupo o pomar do pico do Jaraguá, o jequitibá-branco do parque Trianon, a figueira das lágrimas, no Ipiranga, e o cambuci do Largo do Cambuci, entre outras plantas.

O chichá, que dá frutos chamados xixá, estava no local desde o século 19, quando a área ainda era majoritariamente rural e pertencia ao general José Toledo de Arouche Rendon.

Ao longo do tempo, a árvore foi cercada por diferentes ciclos de urbanização e de obras no largo. Chegou a ser isolada por grades, que depois foram retiradas.

Parte do nome científico da planta, Sterculia chicha, tem inspiração no deus pagão Stercus, das imundícies, por causa do cheiro forte de suas flores, segundo uma publicação da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).

Cuva em São Paulo

O temporal que atingiu São Paulo na tarde desta quarta-feira deixou ao menos uma pessoa morta, 176 mil clientes sem energia elétrica e caos no trânsito.

A Defesa Civil estadual emitiu "alerta severo" para celulares às 16h55 para as zonas oeste e norte, além do centro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma árvore caiu sobre um táxi na avenida Senador Queiroz, na região da Sé, centro. O motorista do veículo foi atingido e morreu. O caso ocorreu pouco depois das 17h.