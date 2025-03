Igreja evangélica cria ‘culto balada’ e chama atenção na web

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Som alto, longas filas e muito neon. Poderia ser a descrição de uma balada, mas é um culto evangélico realizado pela igreja Casa, em Goiânia (GO). A religião causou polêmica ao mostrar imagens de um evento realizado no fim de fevereiro, no estilo “balada sunset”.

As festas sunsets ficaram famosas por reunirem pessoas para curtir a farra no pôr-do-sol, com direito a luzes neon, música eletrônica, drinks e looks descolados. E tudo isso estava presente no evento gospel.

“Nossa primeira SUNSET foi simplesmente inesquecível! Muita comida boa, comunhão, drinks sem álcool e um ambiente surreal! Cada detalhe fez desse dia algo único, e quem esteve aqui sabe: foi só o começo! Se essa foi a primeira, imagina as próximas?”, disse a igreja na legenda.

Segundo a publicação de divulgação do evento, a proposta do encontro era promover “um final de tarde inesquecível de comunhão, alegria e muita música”. Os ingressos eram vendidos de forma individual ou no lounge, que era para grupos de amigos.

O vídeo repercutiu nas redes sociais, com muitas pessoas questionando o formato do evento, dizendo se afastar do propósito cristão. “Daí pro inferno é 5 reais de Uber”, escreveu um internauta. “Seguir a Cristo requer renúncia, o resto é só resto”, postou outro.

Por outro lado, há quem defenda esse tipo de estratégia, voltada para o público jovem. “Muito melhor do que ouvindo funk na rua”, afirmou um perfil. “Melhor evento que participei nos últimos tempos!”, disse outro.

Igreja boate

A balada sunset não é o único evento promovido pela igreja. No perfil do Instagram, há um vídeo que fala sobre o templo ser uma “igreja boate”, citando os motivos para confusão: uma fila que dobra o quarteirão, parede preta, telão de led, iluminação de casa noturna e som alto.

“O público que vai na balada é mais ou menos o público que vai à nossa igreja. Só tem uma pequena diferença entre a nossa igreja e a balada: no final do rolê na balada, as pessoas vão lá pagar suas comandas. Aqui na Casa, no final do rolê, as pessoas descobrem que a conta já foi paga. No nosso último culto, mais de 300 pessoas entregaram a vida para Jesus e descobriram como preencher o vazio que a balada não preenche”, diz o vídeo.

A Casa foi fundada em abril de 2017, chamando atenção pelo estilo jovem e irreverente. A instituição já causou polêmica em 2022, quando promoveu um evento chamado “Vem novinha”, também voltada para o público jovem.

A igreja é liderada pela pastora Giovanna Lovaglio. No passado, a liderança era de Davi Passamani, então marido de Giovanna. Ele renunciou ao cargo em dezembro de 2023 e foi preso em abril de 2024 sob suspeita de crimes sexuais.

A igreja nega qualquer ligação atual com Passamani, afirmando que “qualquer tentativa de vinculá-lo à igreja no presente momento é tida como desinformação, sensacionalismo e propagação de fake news”.