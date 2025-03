Advogado manda foto de bolo de aniversário para juiz por demora em processo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O advogado Délio Fortes Lins e Silva resolveu provocar o desembargador Alberto Nogueira Virgínio enviando a foto de um bolo de um aniversário em uma petição encaminhada para o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A mensagem é uma ironia pelos cinco anos de análise de um caso que está defendendo.

No documento protocolado no dia 25 de fevereiro, o advogado “comemora” os cinco anos de espera por uma decisão. No texto, ele argumenta que o tempo de espera “equivale a 60 meses, ou 1.825 dias”, o que seria suficiente para que uma “mãe engravide, passe por todo o período de gestação e veja o filho caminhar sozinho”.

O advogado diz ainda que o tempo de espera seria suficiente para cursar mestrado ou doutorado. “É muito tempo para um magistrado julgar um mero recurso sem qualquer complexidade jurídica”, alegou.

“O autor nunca teve pretensão de ser um desembargador. Uma coisa é certa: se tivesse sido, teria vergonha por demorar cinco anos para julgar um recurso de tamanha simplicidade”, disse em outro trecho. Lins e Silva ainda chama a postura do magistrado como uma “insolência” e pede para que, mesmo que seu pedido seja rejeitado, que emita rápido sua decisão. “Que o faça, mas faça logo. Não demore, Excelência, mais cinco anos para fazê-lo”, pediu.

“Fique certo Excelência que o autor, a cada ano que passa, estará sempre lembrando do eminente Magistrado, festejando e batendo palmas em Vosso louvor. Que Deus ilumine o caminho vagaroso da inércia”, completou. Abaixo, aparece a imagem de um bolo de chocolate, decorado com morangos e cinco velas de aniversário.

A movimentação do processo no TJPE começou em maio de 2018 e a última atualização foi no último mês de fevereiro, quando foi enviado para o desembargador, que é o relator do caso. Ao Estado de Minas, o TJPE não comentou o caso em específico e explicou que o desembargador não pode dar entrevistas.

“A Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (Ascom/TJPE) informa a impossibilidade de entrevista do desembargador Alberto Nogueira Virgínio a qualquer meio de comunicação, em obediência à Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), a qual veda a membros da magistratura manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião ou informação sobre processo em tramitação”, disse em nota.