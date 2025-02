Quanto custa casar no Brasil? Calculadora gratuita promete dar a resposta

No momento de organizar um casamento, uma das primeiras - e mais comuns - preocupações é sempre sobre o investimento necessário para organizá-lo. Nesse sentido, o casamentos.com.br, desenvolveu uma calculadora para contabilizar a previsão de gastos com o evento, visando otimizar e facilitar essa operação.

Fazer esse cálculo pode parecer complicado devido a falta de informações sobre como começar e o que deve ser feito. Por isso, a ferramenta organiza os dados necessários e, baseando seu resultado no local, quantidade de convidados e estilo de cerimônia, oferece a estimativa. A calculadora é on-line e gratuita. Para acessá-la é só clicar aqui.

De acordo com a pesquisa “Estatísticas do Registro Civil”, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de casamentos civis no Brasil cresceu 4% em 2022 - atingindo 970 mil.

Quanto custa se casar no Brasil?

De acordo com o Informe Nacional da Indústria de Casamento 2024, o preço médio de um casamento no Brasil é de R$ 50.073. O custo por convidado pode chegar a uma média de R$ 414, e há outros custos que devem ser levados em conta como vestido de noiva, local do evento e etc. Os dados também confirmam que mais de 60% dos noivos passam do valor inicial estipulado no começo da organização.

Qual é a média de convidados?

A média atual é de 121 convidados, mas sabemos que 56% das pessoas convidam mais de 100 e 25% passam dos 150. Além disso, é possível encontrar uma grande variedade de opções de tipos de casamento, o que pode abaixar ou subir o custo por convidado.

