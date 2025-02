Avião bate em pássaro e retorna a aeroporto após decolagem

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um avião da Gol colidiu com um pássaro e teve que retornar ao Aeroporto de Brasília pouco após a decolagem, neste domingo (23/2). O voo G3 1445 tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Segundo a companhia aérea, o avião voltou a Brasília cerca de 40 minutos após a decolagem em “total segurança”.

A aeronave decolou às 09h10 da manhã. O bird strike (ou colisão com pássaro) ocorreu minutos depois. Segundo relatos nas redes sociais, a colisão teria ocorrido em uma das turbinas, que chegou a soltar faíscas. O voo voltou para Brasília e, às 09h53, a aeronave foi levada para inspeção. Não há registro de feridos.

Em nota, a Inframerica, empresa que administra o Aeroporto de Brasília, diz que não houve nenhum impacto na operação do terminal.

"A Inframerica informa que um voo que partiu nesta manhã do Aeroporto de Brasília com destino a Congonhas em São Paulo, retornou ao terminal aéreo cerca de 30 minutos após a decolagem. A aeronave pousou em total segurança. Não houve nenhum impacto na operação do aeroporto”, disse em comunicado.

Segundo a Gol, os passageiros foram acomodados em outras aeronaves. Veja a nota completa:

"A GOL informa que a aeronave que realizava o voo G3 1445 (BSB-CGH), com decolagem às 09h10 deste domingo (23/02), precisou retornar ao aeroporto de Brasília após a tripulação identificar um bird strike (colisão com pássaro). O pouso ocorreu em total segurança às 09h53 e a aeronave foi para a inspeção.





Os Clientes receberam as tratativas de acordo com a resolução 400 da ANAC, com possibilidade de reacomodação em outra aeronave, com previsão para decolagem às 11h55 deste domingo, ou nos próximos voos disponíveis da GOL.





A Companhia reforça que todas as ações referentes a esse voo foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL."