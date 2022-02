NEOOH amplia presença no Aeroporto Internacional de Brasília

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Neooh/Divulgação)



Líder brasileira no segmento out of home em aeroportos e terminais rodoviários, a NEOOH conquista o projeto de mídia no Boulevard de Mobilidade do Aeroporto Internacional de Brasília, novo centro de convivência que integra todos os serviços de mobilidade do terminal aéreo brasiliense e oferece ao público opções de gastronomia, lazer e outros serviços. Com isso, a empresa amplia ainda mais sua presença na Capital Federal, onde desde 2020 é responsável pelo circuito de mídia exterior do segundo aeroporto mais movimentado do Brasil, administrado pela Inframerica.

“Com a parceria com a NEOOH, o circuito de mídia exterior do aeroporto ganha uma nova cara. Com equipamentos de última geração, os passageiros e visitantes vão ser impactados com mídias modernas e os anunciantes poderão ter uma exposição extraordinária, que vai garantir uma experiência única para os passageiros e para as marcas. Somos o segundo aeroporto mais movimentado do país e o nosso empreendimento inovador de mobilidade agora está completo com este projeto incrível de mídia”, conta Ian Joels, diretor comercial da Inframerica.

O novo projeto engloba opções que vão desde um Mega LED no principal acesso de desembarque, com 11m² e posicionamento estratégico, a dezenas de outras telas digitais, como painéis sequenciais e LEDs elípticos instalados em harmonia com a ambientação e arquitetura do local. A mídia também está integrada à entrega Phygital OOH da NEOOH, que utiliza soluções mobile e de geolocalização para uma estratégia 360º de impacto.

(foto: Neooh/Divulgação)

O circuito completo de DOOH gerenciado pela NEOOH em Brasília é composto por telas digitais de alta resolução, que permitem atualizações em tempo real e compra programática de mídia – com destaque para as duas torres de LED com mais de 200m² no principal acesso ao terminal, que são os maiores painéis digitais em Aeroportos da América Latina. A empresa também é a responsável pela realização de projetos e ativações especiais na área externa do Aeroporto.

(foto: Neooh/Divulgação)

“Iniciamos nossa presença no Aeroporto Internacional de Brasília em 2020 com um dos projetos mais icônicos de OOH no Brasil, impactando 100% do público que passa pelo aeroporto. Agora, ampliamos ainda mais a oferta de mídia, com painéis cuidadosamente integrados a um ambiente de convivência e permanência extremamente estratégico para as marcas”, enfatiza Leonardo Chebly, CEO da NEOOH.

Veja vídeo case do Boulevard de Mobilidade: