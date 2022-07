NEOOH reúne publicitários de todo país em evento exclusivo no Cidade Junina

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Em um mix de networking e evento de conteúdo, na última sexta-feira, 22, mais de 150 profissionais de comunicação se reuniram na Cidade Junina para a edição mineira dos Encontros Regionais promovido pelo Amigos do Mercado, comunidade que reúne mais de 50 mil profissionais de comunicação por todo o Brasil.





Além da participação majoritária de profissionais de Belo Horizonte, o encontro também trouxe a BH profissionais de outras regiões do país, como Marcos Braga, CEO do Amigos do Mercado, que veio a Belo Horizonte exclusivamente para o evento: “Foi um prazer conhecer a capital mineira e prestigiar o encontro do primeiro grupo regional do Amigos do Mercado no Brasil. Graças à união e engajamento dos publicitários mineiros hoje temos operação em diversas capitai; tudo começou por aqui e se mantém quente e ativo até hoje.”





A versão mineira do Amigos do Mercado, grupo que reúne profissionais para o compartilhamento de conteúdo, boas conversas e discussões propositivas sobre o mercado publicitário, nasceu em setembro de 2018, e foi provocada pelo profissional Henrique Carsalade, hoje sócio-diretor da Ameixa Produções.





Além de toda conexão e reencontro dos profissionais em um evento de networking e diversão ao entardecer da Cidade Junina, os profissionais presentes assistiram à apresentação de Karan Novas, um estudo inédito sobre o Festival de Cannes 2022, insights e tendências do mundo Phygital, além da exibição e comentários sobre cases de destaque do festival.





O encontro contou com ativações e distribuição de brindes dos patrocinadores do evento NEOOH, OPL Mídia Digital, Grupo Record e Flix Media. O Grupo Record trouxe uma mensagem exclusiva da também mineira Mariana Rios, diretamente do set de gravações do reality show A Ilha, além do também mineiro Alarico Naves, superintendente nacional de vendas multiplataforma da Record.





O evento contou com a participação de representantes da rede Record (foto: Neooh/Divulgação)





Sobre o grupo Amigos do Mercado

Celebrando 6 anos de existência em 2022, o Amigos do Mercado é um grupo que reúne mais de três mil usuários em grupos de WhatsApp segmentados por região e área de atuação; mais de 50 mil membros no grupo fechado do Facebook e quase três mil seguidores no Instagram, e tem por objetivo tornar o mercado publicitário mais amigável. Surgiu em 2016 e, desde então, permite que os membros, através dos canais mencionados, troquem contatos, vagas de emprego, currículos e notícias do mercado publicitário.