Grupo de mídia Neooh anuncia iniciativa com foco em causas sociais

(foto: Divulgação)



A NEOOH, uma das líderes e principais empresas de mídia OOH do Brasil , reforça seu compromisso social e suas iniciativas ligadas aos movimentos ESG com a criação do Instituto NEOOH.

A operação, que vai ter foco em projetos que promovam igualdade e apoio em pilares como educação, inclusão, diversidade e equidade de gêneros, tem como objetivo não apenas profissionalizar o suporte a diversas causas já realizado pela companhia, mas também impulsionar os valores revertidos, bem como utilizar seus ativos para conscientizar o público e atrair, efetivamente, novos doadores.

De imediato, o Instituto NEOOH passa a concentrar e operar os esforços de apoio a diversas entidades e causas que já vinham sendo realizadas, como a parceria de mais de 20 anos com a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais); o patrocínio a bolsas de estudos para jovens carentes em parceria com a Kroton; e o suporte a causas de ONGs e entidades como Graacc, Mano Down, Instituto Ayrton Senna e Centro CAP.

Ampliando significativamente os aportes, a NEOOH anunciou que, desde o mês de janeiro deste ano, 1% do faturamento de todos os seus projetos comerciais será revertido ao Instituto e repassado integralmente a projetos selecionados.

“A NEOOH tem em seu DNA o apoio a causas sociais e já vem realizando doações recorrentes há décadas para diferentes instituições de impacto social positivo. Agora, vamos profissionalizar essa operação, gerando novos aportes, incentivando mais doações e otimizando a gestão e distribuição desses recursos, garantindo uma contribuição muito mais efetiva para quem precisa”, explica Betania Chebly, que assume a presidência do Instituto NEOOH.





Ações: implementação de totens para doações





Uma das principais iniciativas para potencializar a ação do Instituto NEOOH é a implementação de totens em alguns dos principais aeroportos do Brasil direcionados especialmente para doações. Os ativos serão instalados em locais estratégicos, trazendo informações relevantes de projetos sociais e das entidades responsáveis, convidando a audiência a realizar, de forma rápida e simples, podendo ser por PIX ou cartão de crédito. Também vai contar com doações pontuais ou recorrentes às diferentes causas e parceiros incentivados pelo Instituto NEOOH.

“Queremos levar essa cultura da doação e do suporte a projetos sociais, que já faz parte da NEOOH desde sua fundação, para mais e mais pessoas, reforçada por nossa expertise em comunicação, nossos ativos e nossas soluções de tecnologia. E além do investimento financeiro e em exposição de mídia, esse apoio passa por um importante trabalho de encontrar e homologar parceiros idôneos, que fazem trabalhos incríveis e que sabem, melhor que ninguém, dar o melhor destino possível a esses aportes”, completa Leonardo Chebly, CEO da NEOOH.





Conheça a NEOOH





Considerada uma referência no segmento de mídia Out of Home (OOH), a NEOOH se consolida como a maior empresa de Mídia Aeroportuária e Mídia em Terminais Rodoviários do Brasil. Impactando milhões de pessoas que viajam por diferentes regiões do país, a NEOOH está presente em mais de 129 terminais, 27 aeroportos, 8 parques, 20 shoppings e 29 weworks.