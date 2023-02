Cristiano Muniz chega à NEOOH para intensificar expansão da empresa

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Divulgação/ NEOOH)



A NEOOH, uma das principais empresas do mercado brasileiro de mídia OOH , intensifica seus planos de expansão no mercado brasileiro em 2023. Para isso, a companhia passa a contar com Cristiano Muniz, ex-CEO do Grupo ABC, que assume o cargo de Copresidente e CFO – atuando lado a lado com o copresidente e CEO Leonardo Chebly.





Um dos profissionais mais gabaritados do mercado chega a NEOOH





Com 30 anos de experiência profissional, Muniz atuou por 11 deles no Grupo ABC, sendo sete como CFO e quatro como CEO. Liderou muitos dos processos de fusões e aquisições do grupo, que teve entre suas agências a Africa, DM9, Loducca, Sunset, TracyLocke, CDN e Interbrand. Também esteve à frente, em conjunto com acionistas, da venda de participação minoritária do grupo para o Kinea (fundo de private equity do Itaú) em 2014, bem como do processo de venda integral para o Omnicom Group em 2016.





Além do mercado da comunicação, o executivo atuou por sete anos na Brasil Telecom (atualmente Oi), passando por várias diretorias – incluindo Análise de Investimentos, M&A e Gestão de Operações; e por dois anos no Grupo BMG, como vice-presidente de Novos Negócios; além de outras posições estratégicas, como diretor geral da Accenture Interactive para América do Sul Hispânica e diretor global de FP&A (Análise e Planejamento Financeiro) e Gestão da BRF.





“Estamos em um momento extremamente positivo para a mídia OOH, com novas soluções interativas, de conteúdo, métricas e tecnologia. A chegada do Cristiano é perfeitamente complementar ao trabalho que já vem sendo feito na nossa empresa: enquanto mantemos a excelência dos serviços e relacionamento com os clientes, teremos um dos profissionais mais gabaritados do mercado para aplicar sua visão e conhecimento em áreas estratégicas e em negociações que possam elevar ainda mais o patamar da companhia”, enfatiza Chebly, CEO da NEOOH.





“A NEOOH é uma empresa estabelecida, uma referência em um mercado em plena expansão, com a agilidade de uma startup e que vem apresentando um enorme crescimento. Liderar esta grande empresa, juntamente com Leonardo e time da NEOOH rumo a liderança do setor é, sem dúvida, um prazer e uma honra. Estou de corpo e alma conquistado pela NEOOH, pelo time e pelo projeto que vai ser um grande sucesso”, comenta Muniz.





Na nova estrutura de liderança, Chebly se mantém à frente das áreas comercial e de negócios, tecnologia da informação, inovação e operações. Já Muniz passa a liderar as áreas administrativas, financeiras, M&A, governança e compliance.





Avanço constante





NEOOH fechou 2022 com o melhor ano de sua história, tendo crescido 110% frente a 2021 e conquistado mais de 200 ativos só no ano passado. Entre eles, os 16 Aeroportos da CCR no Brasil, a exclusividade do Aeroporto Internacional de Viracopos; 32 novos terminais rodoviários, entre eles os de Belo Horizonte, Salvador e Rio de Janeiro; a presença em 100% das unidades da WeWork no Brasil; e os shoppings do grupo Partage.