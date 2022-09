NEOOH incorpora operação da Founders e amplia entregas de digital signage

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Na foto: Hugo Vieira, COO da NEOOH (foto: Neooh/Divulgação)



Reforçando a diversificação de soluções phygital – que unem os universos físico e digital – e a otimização de entregas completas de Out of Home (OOH), a NEOOH , uma das principais operações do mercado brasileiro no segmento, anuncia a incorporação da Founders, empresa líder nacional em digital signage para comunicação corporativa e varejo.





A operação, que até então tinha vida independente dentro do grupo J.Chebly, passa a ser parte integrante da NEOOH sob o nome NEOOH PX (Phygital Experience), otimizando suas entregas tecnológicas, bem como sua comercialização e implementação nos clientes.





A Founders atua oferecendo soluções de comunicação interna e em pontos de venda, concepção de lojas conceito, criação de conteúdo e interatividade por meio de telas digitais com analytics. A empresa, que hoje gerencia mais de 10 mil telas digitais instaladas em 283 municípios do Brasil, tem entre seus clientes grandes empresas como Vivo, TIM, Santander, Itaú, Citibank, Carrefour, Americanas, Coca-Cola Femsa, Localiza, Movida, Vale, WeWork, MRV e ArcelorMittal, entre outros.





“Nos últimos dois anos, trouxemos para o mercado diversas soluções que aceleraram a evolução do Out of Home, incluindo a integração com o mobile, geolocalização, integração com games e realidade aumentada. O digital signage, seja como ferramenta de comunicação corporativa ou com sua presença no varejo, estabelece a conexão com a audiência em momentos importantes de sua jornada fora de casa. Portanto, faz todo sentido trazê-lo para nossa plataforma phygital”, enfatiza Leonardo Chebly, CEO da NEOOH.





“Com essa união, vamos gerar ainda mais oportunidades para criar serviços diferenciados de comunicação, tanto B2B quanto B2C. Hoje, muitos clientes usam nossas soluções para ampliar a conexão e a interatividade com os consumidores no PDV, enquanto outros utilizam como o principal canal de comunicação interna em indústrias e escritórios, substituindo sistemas antigos, analógicos e ineficazes. Nossa equipe faz todo esse gerenciamento e geração de conteúdo, enquanto as empresas continuam focadas em seu core business. Agora entregaremos ainda mais soluções tecnológicas para estreitar conexões com a audiência em cada um destes canais”, reforça Hugo Vieira, COO da NEOOH.

Uma das primeiras aplicações aconteceu na Casa Inteligente Vivo, no Morumbi Shopping, em São Paulo (foto: Neooh/Divulgação)

Um dos projetos mais recentes da agora NEOOH PX é o lançamento do Phygital Touch, plataforma que transforma o smartphone do público em ferramenta de interatividade com grandes telas de LED, sem a necessidade de instalação de apps ou configurações especiais. Uma das primeiras aplicações aconteceu na Casa Inteligente Vivo, no Morumbi Shopping, em São Paulo, onde a audiência podia, por meio da simples leitura de QR Code e habilitação intuitiva, comandar ambientes automatizados do espaço, simulando o controle de elementos como eletrodomésticos, lâmpadas, cortinas e ar-condicionado – comportamento que deve aumentar exponencialmente nos próximos anos com a popularização da IoT (Internet das Coisas) e a chegada do 5G.





Sobre a Neooh

A NEOOH é referência no segmento de mídia Out of Home. Com cobertura nacional é a maior empresa de Mídia Aeroportuária e Mídia em Terminais Rodoviários do Brasil. Está presente em mais de 115 terminais de passageiros, com uma mídia que impacta milhões de pessoas que viajam pelo país.





