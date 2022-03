NEOOH adquire participação na Aioros Studios e vislumbra novos negócios

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: NEOOH/Divulgação)



NEOOH, uma das principais empresas de mídia out-of-home no Brasil , e líder no segmento de mídia em Aeroportos e Terminais Rodoviários, adquiriu participação de 30% na Aioros Studios, empresa especializada em desenvolvimento de aplicativos e gamificação, utilizando recursos de realidade aumentada e virtual, além de inteligência artificial.

Fundada em 2015 pelos sócios Rafael Araujo e Rafael Mendes, a Aioros tem como proposta trazer a imersão, inovação e interatividade do universo dos jogos digitais para o ambiente empresarial, marketing e para treinamentos empresariais.

A empresa já realizou trabalhos para clientes em diversos estados brasileiros e por duas vezes ficou em primeiro lugar na Google Play com aplicativos para campanhas de marketing de shopping centers, com conteúdo desenvolvido aprovado pela Disney Studios® e Lucas Films™ para app licenciado da franquia Star Wars.

A aquisição da participação da Aioros, que tem expertise em realidade aumentada e virtual, aplicativos, modelagem, animação 3D e jogos digitais, faz parte da estratégia inovadora de Phygital OOH da NEOOH. O Phygital OOH tem o objetivo de trazer o melhor do mundo digital para o mundo real e já possui soluções integradas de mídia mobile geoposicionada e virtual OOH integrada com os seus circuitos digitais de Digital Out of Home.





Universo Metaverso

“Muito tem se falado sobre Metaverso. Entendemos que as nossas telas são uma excelente ferramenta de contato entre o mundo físico e o digital. Enxergamos um grande potencial na inclusão da realidade aumentada e games junto aos nossos equipamentos e nossos clientes. Já neste mês de março de 2022 estamos lançando um sistema inédito de interação da audiência com nossos LEDs, através de smartphones.”, explica Leonardo Chebly, CEO da NEOOH.

“A Aioros está alinhada com as mais novas tecnologias do mercado para oferecer soluções únicas em tecnologia e interação, abrindo portas para que as empresas entrem de vez para o âmbito mais inovador do universo digital de forma diferenciada, visando não só o impacto da inovação tecnológica, mas também a usabilidade e retorno prático da solução. O metaverso é um novo mundo de oportunidades e a Aioros é a porta de entrada para tal”, comenta Rafael Araujo, CEO da Aioros.

“Possuímos a inovação em nosso DNA e somos pioneiros em nosso meio. Essa nova aquisição será fundamental para trabalharmos de forma integrada a interatividade em todos os projetos de nossos clientes. Somos phygital makers por natureza e estamos efetivamente empenhados na criação do novo out of home.”, finaliza Chebly.

A Aioros tem, entre seus clientes, os 22 shoppings centers da rede Ancar Ivanhoe (dentre eles Shopping Eldorado e Shopping Pátio Paulista (SP), Shopping Conjunto Nacional (Brasília) e Rio Design Barra e Rio Design Leblon (RJ)), Shoppings centers da rede Savoy ((dentre eles Shopping Interlagos e Shopping Aricanduva (o maior da América Latina), EPSON, Eurofarma, entre outros.

Sobre a Neooh

A NEOOH é referência no segmento de mídia Out of Home. Com cobertura nacional é a maior empresa de Mídia Aeroportuária e Mídia em Terminais Rodoviários do Brasil. Está presente em mais de 115 terminais de passageiros, com uma mídia que impacta milhões de pessoas que viajam pelo país.

A NEOOH, maior empresa do Grupo JCHEBLY, é a única brasileira a fazer parte da OAAA - Out of Home Advertising Association of America, e atende clientes como: Diageo, Bradesco, Itaú, Santander, Gol, Azul, Vivo, Samsung, TIM, Claro, Ambev, Uber, Gerdau, Globoplay, Carrefour, Coca Cola, Mc Donalds, Bob’s, Subway, Porto Seguro, Uber, Stellantis, Movida, Caoa Cherry, entre outros.