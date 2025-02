Vídeo: homem faz refém em banco e acaba baleado pela polícia

Um homem em situação de rua, identificado como Ismael, foi baleado pela polícia na manhã deste sábado (22/2), após manter uma mulher refém dentro de uma agência do Itaú no Shopping Rio Design, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele está em estado crítico e passará por cirurgia.

O suspeito dormia na agência quando a vítima chegou ao local para realizar um saque e foi surpreendida pelo homem, que a abordou com uma faca. Durante o crime, Ismael solicitou a presença da imprensa.

Equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) negociaram com o criminoso por mais de uma hora, mas, diante da situação, ele acabou sendo baleado pelos policiais.

A vítima foi resgatada com vida, porém em estado de choque. Ela é atendida por equipes médicas dentro de uma ambulância no local.

O repórter Cyro Neves, da Super Rádio Tupi, registrou toda a ação dos agentes. Nas imagens, é possível ver o momento da negociação com o criminoso, além do instante do resgate da vítima.

Além do BOPE, agentes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da CET-Rio estiveram no local, incluindo atiradores de elite e integrantes do Batalhão de Ações com Cães.

Banco divulga nota

Em nota, o Itaú Unibanco informou que "lamenta o ocorrido na agência 0413 Rio Leblon. O banco está prestando todo o apoio necessário para a cliente e colaborando com as autoridades policiais para a investigação do caso. A área de caixas eletrônicos da agência permanecerá fechada neste sábado."