Veja por que a OMS não recomenda uso de ventiladores em dias de muito calor

O Brasil tem enfrentado temperaturas cada vez mais elevadas devido ao aquecimento global e às mudanças climáticas em curso. Essa realidade leva muitas pessoas a recorrer ao uso de ventiladores para aliviar o calor, o que, apesar de parecer uma prática benéfica, foi declarado prejudicial à saúde em alguns casos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a escolha é desaconselhada quando as temperaturas ultrapassam os 40°C.

Um estudo sobre o tema foi publicado pelo The New England Journal of Medicine no dia 7 de novembro de 2024, explicando que a situação ocorre porque, em locais muito quentes, com até 38°C e baixa umidade, o aparelho pode intensificar a sensação de calor, em vez de proporcionar conforto.

O responsável por levar a informação à OMS e convencê-la da importância do alerta foi Ollie Jay, um dos maiores especialistas em estudos científicos térmicos da Universidade de Sydney, na Austrália.

O estudo incluiu testes desenvolvidos pelo grupo do australiano, aplicados em 58 voluntários idosos acima de 60 anos. A análise foi feita com pessoas saudáveis e outras com doenças cardíacas. Esses voluntários passaram por câmaras climáticas, sendo a primeira com 38°C e 60% de umidade, e a segunda, com 45°C e apenas 15% de umidade.

O experimento durou aproximadamente três horas e concluiu que o grupo com maior umidade ficou mais aliviado, enquanto o segundo ambiente foi transformado em uma espécie de sauna e precisou ser interrompido, pois os candidatos registraram níveis elevados de estresse cardíaco quando o ventilador era ligado juntamente com o ar quente.

De acordo com a OMS, apenas espaços refrigerados são recomendados para a saúde em dias de calor extremo. O ar-condicionado é considerado mais eficaz pelos especialistas, pois atua de forma mais precisa em condições climáticas elevadas. No entanto, esse aparelho ainda é um recurso muito caro e inviável para muitas pessoas.

Em uma coleta de dados feita pelo IBGE, foi constatado que menos de 20% dos lares brasileiros contam com ar-condicionado.

Embora a situação pareça imobilizada, no Brasil o clima é consideravelmente mais úmido, o que reduz os riscos apontados no estudo. Mesmo assim, é importante estar atento a eles e optar pelos caminhos mais responsáveis.

Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges