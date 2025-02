PM é filmado agredindo grávida de oito meses com cassetete

IS

IS

Um policial militar agrediu uma mulher grávida de oito meses durante uma abordagem em São Leopoldo (RS) na tarde de quinta-feira (20/2). A agressão foi registrada em vídeo pela vítima e por familiares dela.

Testemunhas informaram que os policiais militares realizavam a abordagem de um primo da mulher. Ela, que não quis se identificar, disse ao portal g1 que um dos agentes tentou entrar na casa de uma familiar sua. Ao fechar o portão para impedir a entrada, a vítima percebeu que o policial teria ficado irritado.

Pessoas que observavam a cena disseram que o policial estava incomodado porque a jovem estava gravando. Ele foi até a viatura, pegou um cassetete e a agrediu.

A gestante foi agredida no quadril. Ela procurou atendimento médico e não registrou boletim de ocorrência contra o agente.

Assista à gravação:

Ao g1, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul informou por meio de nota que estão sendo adotadas providências em relação ao caso. "Um procedimento investigatório foi aberto para elucidação do fato e os instrumentos adequados de saneamento serão adotados na forma legal", afirmou.

"A Brigada Militar destaca que não compactua com desvios de conduta de seus integrantes e reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos e garantias fundamentais, atuando diuturnamente em defesa da sociedade", completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Correio tentou contato com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.