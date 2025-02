Acidente entre caminhão e ônibus universitário deixa 12 mortos em SP

A colisão entre um ônibus com universitários e um caminhão, na noite de quinta-feira (21/2), deixou ao menos 12 mortos e 19 feridos na rodovia Waldir Canevari, entre os municípios de Nuporanga (SP) e São José da Bela Vista (SP). A maioria das vítimas eram estudantes universitários da Universidade de Franca (UNIFRAN) .

O Corpo de Bombeiros de São Paulo (CBMSP) informou que foi acionado por volta das 22h50. Três viaturas e ambulâncias foram deslocadas para atender a ocorrência.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que a Polícia Civil investiga as causas do acidente. A Polícia Técnica-Científica foi acionada e trabalha para fazer a identificação das vítimas no menor tempo possível.

A ocorrência está em elaboração na Central de Polícia Judiciária de São Joaquim da Barra e mais informações serão fornecidas ao término do registro.

A Atlética da UNIFRAN emitiu nota de pesar e lamentou o acidente. "Lamentamos profundamente o trágico acidente envolvendo os alunos da instituição. Nossos corações estão com as vítimas, suas famílias e todos aqueles que foram afetados por essa tragédia. Que possam encontrar força e conforto nesse momento de profunda dor. Que essa tragédia sirva como um lembrete da importância da empatia, do amor e do apoio mútuo. Que possamos nos unir em solidariedade e oferecer ajuda e conforto aos que precisam."

A Liga Unificada da Estácio também manifestou pesar e solidariedade às famílias. "A dor que atinge um, atinge a todos nós. A união universitária nos lembra que, independentemente da instituição que representamos, somos parte de um mesmo propósito: o conhecimento, a amizade e o apoio mútuo."