Moradores de São Paulo recebem alerta de terremoto

Moradores de São Paulo receberam, na madrugada desta sexta-feira (14/2), um alerta nos telefones de terremoto de magnitude 5,5 na Escala de Richter. O alerta foi recebido por telefones do sistema Android e orienta moradores caso estejam em algum local atingido.

Durante a madrugada, usuários receberam uma notificação que afirmava que houve um registro de tremor de terra às 2h13. Ao clicar na notificação, os moradores tiveram acesso a dicas de segurança em casos de terremoto, sendo elas “usar sapatos antes de sair para qualquer lugar, verificar o gás e evitar construções danificadas”.

Outra dica dada pelo sistema é para que a população se mantenha em alerta para alertas secundários, como de riscos de inundações.

A Defesa Civil do estado informou que o alerta não foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências do estado. “A Defesa Civil SP não emitiu nenhum alerta de terremoto hoje. Até o momento, não há registro de ocorrência relacionada com um possível terremoto no estado”, disse o órgão pelas redes sociais.

Em outra publicação, o órgão também informou que o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) não registrou nenhum abalo sísmico no estado durante a madrugada.

O informe da Defesa Civil foi realizado cerca de uma hora depois da emissão do alerta nos telefones. "Finalmente!", comemorou um usuário do X (antigo Twitter). "Já perdi o sono... mas ainda bem", disse outro.

Até a publicação desta reportagem, o Google ainda não havia se pronunciado sobre o motivo da emissão do alerta.