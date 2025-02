Mineiro acerta as 15 dezenas e leva a Lotofácil

Uma aposta simples de São Roque de Minas, no Centro-Oeste do estado mineiro, acertou as 15 dezenas do concurso 3319 da Lotofácil, sorteado nesta quinta-feira (14/2), e ganhou R$ 1.934.268,46.

O prêmio inicial estava avaliado em R$ 1,7 milhão.

As dezenas sorteadas deste sábado foram:

01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25.

O próximo sorteio, com prêmio estimado em R$ 8 milhões, será realizado nesta sexta-feira (14/2).