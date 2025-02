Motorista de ônibus atingido por avião diz que 'salvou todo mundo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista do ônibus atingido pelo avião de pequeno porte que caiu na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7), disse que salvou todo mundo.

"Não consigo falar nada. O avião bateu. Só sei que salvei todo mundo", disse o motorista chorando, visivelmente abalado. O vídeo com imagens do condutor após o acidente foi feito por uma pessoa que passava pelo local.

Segundo a Viação Santa Brígida, o motorista que fazia a linha 8500-10 (Terminal Pirituba/Terminal Barra Funda) teve um mal súbito na sequência e precisou receber atendimento. O veículo pegou fogo e ficou destruído.

O avião de pequeno porte caiu na avenida Marquês de São Vicente, na altura do número 1.874, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7).





Duas pessoas morreram. De acordo com os bombeiros, os corpos foram encontrados carbonizados dentro da aeronave.

O avião atingiu um ônibus de transporte público municipal na traseira e pegou fogo. O coletivo ficou completamente destruído.

Ao menos quatro pessoas que estavam em um ponto de ônibus próximo ao local do acidente ficaram feridas, de acordo com Jefferson de Souza, tenente da Polícia Militar. Um motoqueiro que passava pelo local foi atingido por uma peça do avião. Uma mulher que estava dentro do ônibus também ficou ferida ao bater a cabeça. Ela e o motoqueiro foram levados para a UPA Vergueiro.

"A tragédia poderia ter sido maior, porque era o horário de pico no trânsito de São Paulo, mas felizmente o avião caiu quando o semáforo estava fechado e não havia carros no local em que ele caiu", afirmou Ronaldo Melo, capitão do Corpo de Bombeiros.