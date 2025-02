Avião cai em avenida movimentada de SP e atinge veículos

Um avião de pequeno porte caiu, na manhã desta sexta-feira (7/2), em uma avenida na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, há pelo menos dois mortos.



A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, às 7h15. Segundo informações iniciais, o avião tentou fazer um pouso forçado e acabou caindo sobre diversos veículos.

Cinco pessoas que estavam em um ponto de ônibus próximo ao local do acidente ficaram feridas, de acordo com Jefferson de Souza, tenente da Polícia Militar. Um motoqueiro que passava pelo local foi atingido por uma peça do avião. Uma mulher que estava dentro do ônibus também ficou ferida. Ela e o motoqueiro foram levados para a UPA Vergueiro.

O modelo do avião é um King Air F90, que tem capacidade para oito pessoas. A queda foi na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda. As duas pessoas que estavam no avião morreram. Seis foram socorridas em solo, incluindo um motociclista atingido por destroço do avião e uma passageira de ônibus.

Cinco viaturas se deslocaram ara atender a ocorrência. Dois corpos foram encontrados carbonizados. Eles foram identificados como Márcio Louzada Carpena, o dono do avião e advogado, e o piloto Gustavo Medeiros.

Um ônibus atingido ficou em chamas. O fogo já foi controlado.

O avião é um King Air F90. Na maior configuração, a aeronave pode levar até 9 pessoas, piloto, copiloto e sete passageiros.

Os bombeiros foram acionados às 7h20 por causa do acidente aéreo. Equipes das polícias Militar e Civil também foram deslocadas.

Uma imagem publicada no Stories do Instagram do advogado Márcio Louzada Carpena e reproduzida no X mostra a aeronave manobrando na pista do aeroporto pouco antes de decolar de Sâo Paulo para Porto Alegre. Veja.

Avião cai na Barra Funda em SP! O Prefixo da aeronave PS-FEM. modelo é um King Air F90 com capacidade para 8 pessoas. Segundo imagens publicadas em uma rede social ele seguia para Porto Alegre. pic.twitter.com/h5p4LPAiQg — Mateus (@RealMCarvalho) February 7, 2025

Avião caiu na Zona Oeste de São Paulo Reprodução/Redes sociais

Investigação da causa do acidente

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica também apoiam a ocorrência.



Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizado em São Paulo (SP), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-FEM, em Barra Funda (SP).



Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.



Matéria em atualização. Aguarde mais informações*