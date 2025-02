Suspeito de assassinar policial influencer é morto em confronto com a PM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O suspeito de ter assassinado o policial militar Rafael Rodrigues Novais, de 32 anos, na manhã desta quinta-feira (6/2), em São Paulo, foi morto em confronto com a Polícia Militar (PM) horas depois do crime.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP), em nota, "o autor dos disparos foi localizado na tarde de quinta-feira (6) e, durante a abordagem, atirou contra os policiais militares, que intervieram. O suspeito não resistiu aos ferimentos".

A morte do policial ocorreu na Rua Flor de Minas, no Jardim Paulistano, Zona Norte de São Paulo. O PM estava de folga e foi morto ao cobrar uma dívida do vizinho. O suspeito fugiu depois do crime.

Novais foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo helicóptero Águia e foi levado o prontos-socorro de Taipas, mas não resistiu.

O policial mantinha o Canal do R Novais, no YouTube, onde tinha mais de mil inscritos. Ele ainda tinha o perfil rafinha_rpm no Instagram, com quase 50 mil seguidores, onde postava o dia a dia da profissão, com abordagens, operações e frases motivacionais.

Câmera de segurança flagrou quando o PM chega ao local e conversa com o suspeito, que estava em uma parte mais alta da rua. Eles se cumprimentam com um aperto de mão e conversam. Na sequência, o suspeito, sem que o PM percebesse, tira uma arma da cintura e faz vários disparos.

Testemunhas disseram que o vizinho tinha quebrado o retrovisor do carro do policial, que teria ido cobrar o valor do conserto.

Na nota, a SSP lamenta a morte do policial e diz que o caso foi registrado como homicídio no 72º DP (Vila Penteado), que solicitou a realização de perícia.

