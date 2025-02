Policial youtuber é morto a tiros por vizinho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar foi assassinado na manhã desta quinta-feira (6) na zona norte de São Paulo, ao cobrar uma dívida de um vizinho. O crime ocorreu na rua Flor de Minas, no Jardim Paulistano. O PM estava de folga quando foi morto. O suspeito fugiu depois do crime.

Ninguém foi preso até o momento. Rafael Rodrigues Novais, 32, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo helicóptero Águia e foi levado o prontos-socorro de Taipas, mas não resistiu.

O policial mantinha o Canal do R Novais, no YouTube, onde tinha mais de mil inscritos. Ele ainda tinha o perfil rafinha_rpm no Instagram, com quase 50 mil seguidores, onde postava o dia a dia da profissão, com abordagens, operações e frases motivacionais.