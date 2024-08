O youtuber Lito Sousa, mecânico de aviação e especialista em segurança aérea, realizou uma live em seu canal, com 2,94 milhões de inscritos, para comentar a queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Durante a live, Lito frisou que não há como especular nada no momento, mas é preciso aguardar a investigação, que será feita pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).

Em nota a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que "por meio do CENIPA, foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave da Passaredo, de matrícula PTB 2283, registrada na tarde desta sexta-feira (09/08), em Vinhedo (SP). Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência".



A queda

O youtuber explicou que, pelas imagens dos vídeos compartilhados, o avião, modelo ATR-72-500, caiu em parafuso chato. "É uma condição em que os aviões não devem entrar, porque se você não tiver uma altitude grande para recuperar é difícil sair. Isso é o que está acontecendo nessa descida. Agora as causas para isso, ficam a cargo da investigação do CENIPA", afirma.

Segundo Lito, a queda em Parafuso Chato se dá por uma descida em forma de caracol. "O avião não tem velocidade para frente, e quando não existe essa velocidade, as asas não produzem a sustentação necessária. A força da gravidade puxa o avião para baixo o tempo todo. O avião fica girando no seu eixo vertical e ele não desenvolve velocidade horizontal", explica ele.





De acordo com ele, para que um controle de voo funcione é preciso força aerodinâmica. "'Seja para inclinar a asa, o nariz, fazer curva. Essa força só é gerada se houver velocidade horizontal. Como ele caiu na vertical não há produção nenhuma de força aerodinâmica sobre as asas", descreve.

O acidente

O avião, que viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (SP), caiu, segundo a corporação, na altura do número 2.500 da rua Edueta. Nas redes sociais, usuários publicaram vídeos registrando o momento do acidente, com o avião já em queda vertical. Enquanto filmavam a queda, as pessoas lamentavam o acidente. O avião perdeu 4,5 mil metros em apenas 1 minuto, de acordo com dados da plataforma de monitoramento FlightAware.

A aeronave da Voepass Linhas Aéreas, transportava 58 passageiros e quatro tripulantes. Conforme informações da Prefeitura de Valinhos, cidade próxima ao local do acidente, não houve sobreviventes.

