VINHEDO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Moradora relata ter ouvido diversas explosões. Ana Lúcia de Lima diz que viu o momento da queda de uma aeronave com 62 pessoas caiu em Vinhedo (SP) na tarde desta sexta-feira (9). Não há sobreviventes, segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

"Parecia que ele estava caindo na minha casa", contou. A tosadora de cães, que mora no condomínio há 15 anos, afirmou que viu o momento em que o avião caiu.





Queda era um medo antigo, explica. "Já pensei [sobre a possibilidade de queda], porque é uma rota aqui do aeroporto nosso, é uma rota, né? Até uma época mudaram a rota, mas parece que voltou de novo. O nosso território aéreo aqui é uma rota muito grande de aviões que pousam e que descem no aeroporto aqui de Campinas", relata.





"A primeira explosão foi forte, já começou a sair uma fumaça mais escura, e aí depois continuou tendo várias explosões, mas num período de tempo bem longe uma da outra", disse Ana Lúcia.

Entre os 62 ocupantes do avião estavam 58 passageiros e quatro tripulantes, informou a Voepass, responsável pelo voo. A aeronave tinha capacidade para 68 pessoas.





Aeronave saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). A decolagem da aeronave ocorreu às 11h50 e a previsão de aterrissagem era às 13h45.





O QUE SE SABE SOBRE O ACIDENTE





Aeronave do modelo ATR-72 pertencia à Voepass Linhas Aéreas. Em nota, a companhia informou que não há confirmação sobre como o acidente ocorreu nem sobre a situação atual das pessoas que estavam no voo.





Sete equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. A ocorrência foi recebida às 13h25, segundo a corporação.





Vídeo mostra momento da queda. Nas imagens, gravadas por moradores da região do Distrito Industrial, é possível ver a aeronave despencando. A queda ocorreu na rua João Edueta, segundo o Corpo de Bombeiros.





Aeronave despencou quase quatro mil metros em dois minutos. O registro de voo do Flight Radar mostra que o avião estava a 17 mil pés de altitude às 13h20 e a 4 mil pés às 13h22, quando o sinal de GPS foi perdido pela plataforma. Pelo registro, é possível ver que a aeronave caiu pouco antes de pousar.





Aeroporto de Cascavel está em contato com famílias de possíveis vítimas. Em nota, o Aeroporto Regional de Cascavel informou que a Voepass é o único órgão que tem informações oficiais sobre o caso.





Familiares de passageiros podem contatar companhia aérea por telefone. Em nota, a Voepass disponibilizou o número 0800 9419712 para dar informações a parentes de passageiros ou colaboradores. O serviço funciona ininterruptamente, segundo a companhia.





Integrantes da Cenipa estão a caminho do local para investigar o acidente e auxiliar no resgate. Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que representantes do órgão em São Paulo foram mobilizados para a ocorrência.





Fabricado em 2010, o avião estava com situação regular na Anac. Em nota, a agência afirmou que monitora a prestação de atendimento às vítimas e aos familiares.





LULA LAMENTA E FAZ UM MINUTO DE SILÊNCIO





Presidente Lula faz homenagem às vítimas em evento oficial. Em evento na tarde desta sexta em Itajaí (SC), o presidente pediu um minuto de silêncio. "Acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros e quatro tripulantes. Parecem que todos morreram.", disse.





Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) está a caminho de Vinhedo. Em nota, o Governo de SP informou que ele deve acompanhar os trabalhos das equipes.