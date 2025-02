Veja vídeo do momento em que avião cai em avenida de São Paulo

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um avião tentou um pouso de emergência numa avenida de Sâo Paulo e caiu.

Nas imagens, vê-se o trânsito fluindo normalmente na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Observe que vários carros saem da avenida e convertem à esquerda - o que salvou inúmeras pessoas de serem atingidas pela aeronave que, poucos segundos depois, cai na pista em alta velocidade, com uma explosão que levanta fogo e fumaça preta.



Duas pessoas que estavam na aeronave morreram queimadas na explosão. Uma delas é o dono do avião, advogado Márcio Louzada Carpena. O piloto foi identificado como Gustavo Medeiros.

Aeronave tentou pouso forçado na avenida em São Paulo (SP), mas não conseguiu; avião explodiu ao atingir a pista. O modelo do avião é um King Air F90, que tem capacidade para oito pessoas. A queda foi na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda. As duas pessoas que estavam no avião morreram. Seis foram socorridas em solo, incluindo um motociclista atingido por destroço do avião e uma passageira de ônibus.

Um áudio que circula nas redes sociais de um piloto que aguardava para aterrissar, conta o que ele ouviu na rádio durante a espera. De acordo com ele, o piloto do avião que caiu não declarou emergência, mas solicitou retorno imediato. Em seguida, ele viu fumaça de um ponto e helicópteros decolando.

“Eu tô no ponto de espera ainda aqui, o cara decolou na minha frente. Já faz uns 15 minutos, ou 20, que eu tô parado aqui que a torre mandou aguardar. Mas ele [o piloto] não declarou emergência, ele falou ‘Torre, solicito um retorno imediato’, aí não falou mais nada. A torre continuou, tentou chamar ele, mas não teve mais nada. Depois logo eu vi a fumaça, decolou os helicópteros aqui, complicado, viu? Que triste”, diz o áudio.



Cinco pessoas que estavam em um ponto de ônibus próximo ao local do acidente ficaram feridas, de acordo com Jefferson de Souza, tenente da Polícia Militar. Um motoqueiro que passava pelo local foi atingido por uma peça do avião. Uma mulher que estava dentro do ônibus também ficou ferida. Ela e o motoqueiro foram levados para a UPA Vergueiro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

A aeronave decolou do Campo de Marte às 7h15 com destino a Porto Alegre. Testemunhas relataram um forte estrondo seguido por uma densa nuvem de fumaça preta, visível a longa distância.

Investigação das causas do acidente



Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica também apoiam a ocorrência.



Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizado em São Paulo (SP), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-FEM, em Barra Funda (SP).



Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.