Aeronave que caiu em São Paulo foi comprada há seis semanas

O modelo do avião é um King Air F90, que tem capacidade para oito pessoas. A queda foi na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda. Reprodução de vídeo

As duas pessoas que estavam no avião morreram. Seis foram socorridas em solo, incluindo um motociclista atingido por destroço do avião e uma passageira de ônibus. Reprodução TV Globo