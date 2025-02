Quem é o advogado que morreu em queda de avião em São Paulo

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

A queda de um avião na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, deixou duas mortes na manhã desta sexta-feira (7/2). O piloto Gustavo Medeiros e o dono da aeronave, Márcio Louzada Carpena, morreram carbonizados.

Carpena era advogado e morava em Porto Alegre (RS) com os filhos. Segundo informações preliminares, ele havia comprado a aeronave no fim do ano passado e a primeira viagem aérea com a família foi em 26 de dezembro, para o Uruguai.

Márcio era especializado na área contenciosa civil em Tribunais Regionais, Estaduais e Superiores, além dos Institutos de Mediação e Arbitragem. Tinha também experiência em direito societário, contratual e operações estruturadas.

Conforme consta no site do escritório dele, Carpena também era professor na Faculdade de Direito da Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), desde 2002, e na Escola da Magistratura (Ajuris). Ele escreveu o livro “Do Processo cautelar moderno” e contribuiu para outras obras do Direito.

O acidente

Advogado Márcio Louzada Carpena e piloto Gustavo Medeiros; os dois morreram no acidente de avião na Barra Funda, em São Paulo, em 07/02/2025 arquivo pessoal

O avião tentou fazer um pouso de emergência na avenida, conhecida pelo movimento na capital paulista, mas acabou caindo. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o ônibus envolvido no acidente estava sem passageiros. Sete viaturas foram mobilizadas para a ocorrência.

A aeronave, um King Air F90, tem capacidade de até nove pessoas. No avião estavam apenas o piloto e o advogado.

Aeronave tentou pouso forçado na avenida em São Paulo (SP), mas não conseguiu; avião explodiu ao atingir a pista Reprodução/DailyMotion Aeronave tentou pouso forçado na avenida em São Paulo (SP), mas não conseguiu; avião explodiu ao atingir a pista Reprodução/DailyMotion Aeronave tentou pouso forçado na avenida em São Paulo (SP), mas não conseguiu; avião explodiu ao atingir a pista Reprodução/DailyMotion Aeronave tentou pouso forçado na avenida em São Paulo (SP), mas não conseguiu; avião explodiu ao atingir a pista Reprodução/DailyMotion O avião atingiu um ônibus de transporte público municipal na traseira e pegou fogo Foto: Reprodução O modelo do avião é um King Air F90, que tem capacidade para oito pessoas. A queda foi na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda. Reprodução de vídeo As duas pessoas que estavam no avião morreram. Seis foram socorridas em solo, incluindo um motociclista atingido por destroço do avião e uma passageira de ônibus. Reprodução TV Globo Avião que caiu em avenida de São Paulo pegou fogo Reprodução/Redes sociais Voltar Próximo

A aeronave decolou do Campo de Marte às 7h15 com destino a Porto Alegre. Testemunhas relataram um forte estrondo seguido por uma densa nuvem de fumaça preta, visível a longa distância.

Momentos antes do acidente, Carpena publicou em redes sociais imagens do King Air F90 e destacou a próxima viagem da aeronave. Ddiversos internautas lamentaram a fatalidade.

Avião cai na Barra Funda em SP! O Prefixo da aeronave PS-FEM. modelo é um King Air F90 com capacidade para 8 pessoas. Segundo imagens publicadas em uma rede social ele seguia para Porto Alegre. pic.twitter.com/h5p4LPAiQg — Mateus (@RealMCarvalho) February 7, 2025

Cinco pessoas que estavam em um ponto de ônibus próximo ao local do acidente ficaram feridas, de acordo com Jefferson de Souza, tenente da Polícia Militar. Um motoqueiro que passava pelo local foi atingido por uma peça do avião. Uma mulher que estava dentro do ônibus também ficou ferida. Ela e o motoqueiro foram levados para a UPA Vergueiro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Investigação das causas do acidente

Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizado em São Paulo (SP), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-FEM, em Barra Funda (SP).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.