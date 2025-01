Vídeo: bandidos armados assaltam passageiros dentro de estação de trem

Criminosos armados invadiram uma estação de trem da Supervia e assaltaram os passageiros no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (27) no ramal Santa Cruz.



Segundo testemunhas, os bandidos surpreenderam os passageiros por volta das 22h. Muitas pessoas voltavam do trabalho no momento do assalto.



“Assalto, assalto. Cadê a segurança? Três [homens] armados levaram o celular dela [da passageira]”, disse um homem que flagrou os momentos de tensão.

De acordo com a Supervia, forças de segurança foram acionadas a fim de tomar medidas cabíveis.