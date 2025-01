Aos 117 anos, mulher conta receita para longevidade: ‘Adoro açaí’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Qual o segredo para chegar até os 117 anos? Segundo a cearense Leonizia Pereira da Silva, conhecida como dona Ló, é o açaí. Ela, que reivindica o título de mulher mais velha do mundo, fez aniversário no último dia 3 de janeiro. Aos 117 anos, ela está lúcida e sem doença grave – a única medicação que usa é para controlar a pressão arterial.

Dona Ló teve 9 filhos (5 já morreram), 12 netos, 16 bisnetos e 6 tataranetos. Segundo o RG, a data de nascimento da idosa é 19 de janeiro de 1908, mas ela esclarece que nasceu no dia 3.

RG mostra que dona Ló nasceu em 1908

Residente em Morada Nova, ela nasceu em Tianguá, ambas no interior do Ceará. "Longe da correria da capital e com muito bom-humor", diz. Para ela, o segredo da longevidade é comer a fruta amazônica. "Adoro açaí, me sinto ativa e indico o mesmo para todo mundo”, recomendou, em entrevista ao UOL.

Cheia de histórias para contar, ela lembra como era a alimentação na juventude. “Me lembro de ajudar meus pais no campo, nosso alimento era retirado da terra limpa e sem veneno. Saudades de andar com meus irmãos a cavalo. Tudo era mais fácil”, declarou.

Mais velha do mundo

Atualmente, o título de mulher mais velha do mundo é da freira brasileira Inah Canabarro Lucas, de 116 anos. A freira se tornou a pessoa mais velha do Brasil com a morte de Antonia da Santa Cruz, em 23 de janeiro de 2022. Mais tarde, se tornou a mais velha de toda América Latina, após a morte da colombiana Sofia Rojas, em 30 de julho de 2022. No ano passado, com a morte da japonesa Tomiko Itooka, ela se tornou a mulher mais velha do mundo.

Para ser reconhecida como a mulher mais velha do mundo, Dona Ló precisa passar por um processo, realizado pela organização LongeviQuest, referência no mundo no mapeamento de centenários. Segundo a família, o contato com a organização já foi feito e parte da documentação foi encaminhada para análise.

Os documentos devem comprovar a idade em três etapas da vida. Para o nascimento, é preciso uma certidão de batismo ou de nascimento civil; um documento da vida adulta, como uma certidão de casamento; e um documento da vida idosa, como um RG. Depois que for comprovado, a informação vai para o Guinness World Records, o Livro dos Recordes.