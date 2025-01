Idosas são encontradas mortas em apartamento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Duas idosas de 71 anos foram encontradas mortas na última sexta-feira (24/1) no apartamento onde moravam, em Maceió (AL). Os corpos foram achados depois de vizinhos sentirem um odor estranho no condomínio e chamarem a polícia.

Os agentes tentaram contato com as moradoras e, sem respostas, arrombaram o imóvel. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição. Uma das idosas foi encontrada na cama, e a outra, sentada no sofá da sala.

A Polícia Científica realizou perícia no apartamento. Os corpos foram encaminhados para necropsia. Ainda não há informações sobre a causa ou sobre a data de morte das duas.

Uma das vizinhas contou à TV Gazeta, afiliada da TV Globo, que as mulheres eram Carmen Lúcia de Souza Oliveira e Maria Leonor Ramos e moravam no local há mais de 30 anos. "Chamamos a polícia, pois só ela podia ajudar. Fora do apartamento dava para ver as moscas e achamos muito estranho. A Leonor passou mal na quinta-feira passada, um morador foi lá ajudar, incluindo uma médica, mas ela se recusou ir para o hospital", contou a vizinha Lúcia Batista.

Ainda de acordo com Lúcia, na semana anterior, as idosas foram examinadas por outra vizinha, que é médica. "Ela percebeu que a língua da Leonor estava um pouco trêmula, mas elas não queriam falar com ninguém", disse.

Os vizinhos revelaram que Carmen era acamada e dependia dos cuidados da companheira. Eles acreditam que Leonor morreu primeiro, depois de passar mal. Sem os cuidados necessários. Carmen teria morrido em seguida. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.