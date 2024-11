Detentor do título nasceu no Ceará e passou infância na fazenda

O cearense João Marinho Neto, de 112 anos, se tornou o homem mais velho do mundo, de acordo com o ranking LongeviQuest. Ele alcançou o posto após a morte do britânico John Tinniswood, da mesma idade, nessa segunda-feira (25/11).





Segundo a organização, Neto ainda é o último homem nascido em 1912 vivo. Nascido na cidade de Maranguape, no dia 5 de outubro, ele já era considerado o homem mais velho do Brasil e da América Latina.





O ranking feito pela LongeviQuest apontou que, dntre os cinco homens mais velhos do mundo, três são brasileiros. Confira:





1- João Marinho Neto – 112 anos e 52 dias – brasileiro

2- Josino Levino Ferreira – 111 anos e 237 dias – brasileiro

3- Ken Weeks – 111 anos e 52 dias – australiano

4- Hilario Orozco Lemus – 111 anos e 23 dias – mexicano

5- Primo Olivieri – 110 anos e 264 dias – brasileiro





Homem mais velho do mundo trabalhava na fazenda





Quando criança, João Marinho Neto ajudava seu pai a cuidar dos gados e colher frutas - inclusive criando um gancho improvisado para protegê-las. Ainda na infância, ele se mudou com a família para Apuiarés (CE), onde vive até hoje.





O homem mais velho do mundo se casou com Josefa Albano dos Santos, que faleceu em 1994, aos 74 anos. Com ela, Neto teve quatro filhos: Antônio, José, Fátima e Vanda (falecida). Posteriormente, ele teve outros três filhos - Vinícius, Jarbas e Conceição - com Antônia Rodrigues Moura.





Recordista anterior





O britânico John Tinniswood, que faleceu recentemente, era o homem mais velho do Reino Unido desde 2020. Nascido na cidade de Liverpool, ele morava em uma casa de repouso, onde morreu “cercado de música e amor”, declarou sua família.

O homem ainda era adepto de longa data do Liverpool FC, tendo nascido apenas 20 anos antes da fundação do clube, em 1982. Ele viveu todas as oito conquistas do time na Taça da Inglaterra e pôde ver 17 dos 19 títulos que o time conquista na liga.

Desde que completou 100 anos, em 2012, Tinniswood recebia um cartão de aniversário da rainha Elizabeth - que era 14 anos mais velha que ele. O britânico viveu ambas as Guerras Mundiais, tendo trabalhado em uma função administrativa para o Corpo de Pagamento do Exército - além de realizar tarefas de logística, como localizar soldados retidos e organizar o abastecimento de alimentos.





