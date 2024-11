Dias depois de ser indiciado pela Polícia Federal por golpe de estado e abolição violenta do estado democrático de direito, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou, nesta segunda-feira (25/11), um vídeo nas redes sociais no qual chora com uma homenagem prestada por Gilson Machado Neto, ex-ministro do Turismo.

Ao melhor estilo repentista, típico da Região Nordeste, no qual o músico faz improvisos com determinado tema, o ex-ministro canta e toca acordeon enquanto exalta o governo de Bolsonaro. A melodia tem como base o tema da campanha de reeleição do ex-presidente, cuja letra, originalmente, diz: "É o capitão do povo".

"Passou um filme na cabeça da gente", comentou Bolsonaro do fim da canção, aparentemente com lágrimas nos olhos. Ele disse ainda que o próprio governo deixou um legado "que é reconhecido em qualquer lugar do Brasil e do mundo".

Por fim, o ex-presidente conclui: "Alguns falam que o meu defeito foi jogar lingo num país onde tinha muita coisa escondida, mas valeu a pena. Se eu for embora hoje, valeu a pena”. O ex-presidente está inelegível até 2030.

Com o indiciamento no novo inquérito aberto pela Polícia Federal (PF), Bolsonaro pode receber mais punições. Ele e mais 36 acusados foram acusados de envolvimento em um plano para permanecer no poder após a derrota nas eleições de 2022, que previa até mesmo a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Grealdo Alckmin.